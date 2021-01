Özsoy:Sporun iptali kararı üretilmesin

Ahmet Özsoy, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin spor antrenman ve müsabakalarının iptali gibi kararları üretmemesini temenni ediyoruz. Sporcular ve sporun ruhu adına, sporun yasaklanmasına karşıyız. Spor branşı nedeniyle virüsün bulaşma sayısı artmamıştır.” açıklamasını yaptı

Ares Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy yeni sezon öncesi kulüp çalışmaları hakkında bir açıklama yaparken, tüm sporcular ile camiaya sakatlıksız ve kazasız güzel bir sezon diledi.

Ares kulüp başkanı Ahmet Özsoy yeni sezon çalışmalarına yönelik yaptığı açıklamada katıldıkları her branşta başarılı olmak için yer alıp mücadele ettiklerini ve içinde bulunduğumuz ay itibarı ile 7’inci kuruluş yıllarını kutlayacaklarını söyledi. Pandemi döneminde sporcuların büyük belirsizlik ve kısıtlamalar nedeniyle ciddi anlamda performans olarak gerilediğinin altını çizen Ahmet Özsoy, “Sporun yasaklanması dünyanın hiçbir yerinde ilk alınan kararlar arasında değilken bizim ülkemizde ne yazık ki ilk açıklanan kararlar arasında sporun hemen yasaklandığını okuyoruz.

İngiltere’de her gün yüzlerce can kaybı, binlerce pozitif vaka tespit edilip sokağa çıkma yasağı getirilirken spor müsabakalarının, futbol Premier Lig’in devam ettiğini görüyoruz. Vakalar tespit edilirken birçok spor branşı faaliyetlerini sürdürdü. Hiçbir spor branşı nedeniyle virüsün bulaşma sayısı artmamıştır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önceki gün aldığı ve daha sonra iptal edilen kararlarında da yine tüm spor antrenmanlarının ve müsabakaların iptali yazıyordu. Sporcular ve sporun ruhu adına temennimiz bu tip bir kararın üretilmemesinden yanadır.

Spor müsabakaları belki tedbir amaçlı durdurulabilir ama sporun yasaklanması, antrenmanların durdurulmasına karşıyız” dedi.