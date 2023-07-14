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Eray, Gençler Birliği’nde

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Genç yetenek Eray Vudalı, Süper Ligin yeni ekibi İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği’ne transfer oldu

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Eray, Gençler Birliği’nde
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Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve devre arasında Mesarya Kulübü’ne kiraladığı Eray Vudalı’nın yeni sezonda oynayacağı takım belli oldu.
Genç yetenek Eray Vudalı, Süper Ligin yeni ekibi İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği’ne transfer oldu.
Larnaka Gençler Birliği transferi şöyle duyurdu:
“Larnaka Gençler Birliği’ne Hoşgeldin Eray Vudalı…
2023-2024 sezonunda kulübümüzün Süper Ligdeki futbol A takımında görev alacak Eray Vudalı’nınMTG’den transferinde yardımcı olan MTG kulüp başkanı Koral Bozkurt’a teşekkür ederiz.”
 
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