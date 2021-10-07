Eran koşulara başladı

Göçmenköy’ün ve ülkemizin genç yetenekleri arasında gösterilen Eran Çelik, ameliyat sonrasında düz koşulara başladı.

Yaklaşık dört ay önce çapraz bağ ameliyatı olan Eran Çelik fizik tedavi ve rehabilitasyon aşamasının başarılı şekilde sürdürdüğünü belirtti. Eral, düz koşular dışında kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanları ile güçlenip sahalara geri dönmeye hazır olacağını sözlerine ekledi.

