Vergiciler koltuğa el koydu

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda dördüncü hafta maçları tamamlandı.
Oynanan maçlar sonunda Gelir ve Vergi Dairesi liderliğini sürdürdü. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. 5. hafta maçları Salı ve Çarşamba akşamları devam edecek.
Puan durumu ve program şöyle:
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y P AV.
1.Gelir Vergi Dairesi 4 4 0 0 34 11 12 23
2.Merkezi Cezaevi 4 4 0 0 23 7 12 16
3.Öğretmenler 4 2 0 2 32 32 6 0
4.Din İşleri 4 2 0 2 25 27 6 -2
5.Devlet Hastanesi 4 2 0 2 17 21 6 -4
6.KKTC Meclis 4 1 0 3 16 23 3 -7
7.Orman Dairesi 4 1 0 3 14 23 3 -9
8.Telefon Dairesi 4 0 0 4 9 26 0 -17
4. HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi: 3-9
Telefon Dairesi-Din İşleri: 3-4
Öğretmenler-Meclis: 9-3
Orman Dairesi-Merkezi Cezaevi: 0-3 (H)
5 HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 Ekim Salı
Saat 19.00 Din İşleri-Devlet Hastanesi
Saat 20.00 KKTC Meclis-Telefon Dairesi
13 Ekim Çarşamba
Saat 19.00 Orman Dairesi-Öğretmenler
Saat 20.00 Gelir ve Vergi Dairesi-Merkezi Cezaevi
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