YAK Akademide hedef en iyisi

Yenicami Futbol Akademisi, Bakanlar Kurulunun verdiği antrenman izni sonrasında antrenmanlarına başlamıştı.

İsmail PirgalıkoordinatörlüğündekiYenicami Futbol Akademisinde genç ve vizyon sahibi teknik adamlar çocukları en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar.

Yenicami Futbol Akademisinde, Hasan Sarıoğlu, Buğra Çakır, Mustafa Sarı, Sezer Yücel, Doğukan Kurt, Börte Keski antrenör olarak, Mustafa Dağman ise kaleci antrenörü olarak görev yapıyorlar.

YenicamiFutbol Akademisi, antrenmanların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına çalışma öncesi, esnası ve sonrasında bir dizi tedbir belirlendi. Belirlenen bu tedbirleregöre maske, mesafe ve hijyen kurallarıön planda tutuluyor.

