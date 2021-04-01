Eksikler Terim’i düşündürüyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatay deplasmanında sahaya çıkaracağı 11’i netleştirmeye çalışıyor. Eksik oyuncuların çokluğu, deneyimli teknik adamı düşündürüyor.

Sarı kırmızılıların kalesinde FernandoMuslera olacak. Sağ bekte cezalı Yedlin’in yerine Şener yadaLinnes, sol bekte Saracchi forma giyecek.

Marcao ve Luyindama’nın sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle stoper ikilisi de değişecek. Defansın ortasında Donk'un yanında Ozornwafor’un şans bulması bekleniyor. Savunmanın önünde ise Etebo görev yapacak.

Hücum hattının sağ kanadında Oğulcan, solundaysa Arda Turan formaya yakın. Orta sahanın merkezinde Fatih Terim’in 3 alternatifi var. Feghouli, Emre Akbaba ve Gedson üçlüsünden ikisi sahada olacak.

Sarı kırmızılıların Hatay deplasmanındaki gol umuduysa RadamelFalcao olacak.

Milli takımdan dönen Muhammed ve Onyekuru’nun ise maçın gidişatına görev alabileceği gelen haberler arasında.



