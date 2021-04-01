Metgin, sporumuza köprü olacak

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyesi Erçin Çoban, MetginLtd direktörlerinden Engin Yeşilada’yı ziyaret ederek, Sporumuza köprü ol” projesine destek istedi.

Proje için istediği desteği alan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Yıllarca ülke sporuna hizmet eden, sporcu ve yardımsever kişiliği ile bilinen, spor camiasının sevilen saygın işadamı Engin Yeşilada’yı ziyaret ettik.

MetginLtd direktörlerinden Engin Yeşilada ile ziyaretimizde özelde cimnastik, genelde spor içerikli hoş bir sohbette bulunduk. Engin Yeşilada’dan “Sporumuza köprü ol” projemize destek talebinde bulunduk. Kendisi de bizleri kırmadı.

Çocuklarımıza verdikleri değer için cimnastik ailesi olarak Engin Yeşilada, Mehmet Hatay, Derin Yeşilada, Mustafa Akçaba ve tüm Metgin ailesine çok teşekkürü bir borç biliriz.”

