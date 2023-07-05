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Efsane’den savunmaya çifte takviye

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Efsane’den savunmaya çifte takviye
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Süper Ligin başkent ekibi Çetinkaya savunmaya iki takviye birden yaptı.
Sarı kırmızılılar, Girne Halk Evi'nden Ali Nazlıoğlu'nu bonservisli olarak transfer etti. Ali, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Gönyeli'de geçirmişti. Başarılı oyuncu artık Çetinkaya'nın bonservisli futbolcusu olarak mücadele edecek.

AŞKIN DA ÇETİNKAYA’DA
Aşkın, serbest transfer hakkını Çetinkaya'dan yana kullanacak. Bu sezon serbest transfer hakkı bulunan ChinaBazaar Gençlik Gücü takım kaptanlarından Aşkın Kavaklı'nın yeni adresi sarı kırmızılı camia oluyor. Aşkın Kavaklı, Çetinkaya ile her konuda anlaşma sağladı.
 
 
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