Tahsin’li Omonia, Polonya’da hazırlanıyor

Küçük Kaymaklı altyapısında yetişen, ardından Omonia’nın altyapısına dahil olan 2006 doğumlu kanat oyuncusu Tahsin,Omonia’nın Polonya’daki hazırlık kampına götürüldü

Güney Kıbrıs Süper Lig ekibi Omonia forması giyen Tahsin Özler, A takım ile dün başlayan Polonya kampının kadrosunda yer alıyor.

Küçük Kaymaklı altyapısında yetişen, ardından Omonia’nın altyapısına dahil olan 2006 doğumlu kanat oyuncusu Tahsin, yaş gruplarında forma giyerek yeni sezon öncesi A takıma yükselme başarısı göstermişti.

Bir süredir A takım ile yeni sezona hazırlanan Tahsin’in performansı teknik heyet tarafından beğenildi ve Kıbrıslı Türk oyuncu takımın Polonya kamp kadrosuna dahil edildi.

16 Temmuz’a kadar sürecek Polonya kampında Tahsin’liOmonia üç hazırlık maçı oynayacak ve 16 Temmuz’da adaya dönecek. İlk hazırlık maçını 7 Temmuz günü Polonya’nın GornikLekzna takımı ile yapacak olan Omonia 10 Temmuz’da ise İsrail takımı HapoelBeerSheva FC ile oynayacak. Son hazırlık maçını ise 15 Temmuz’da yine Polonya takımı Radomıak FC ile oynayacak.

27 Temmuz’da UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan’ın Gabala takımı ile karşılaşacak Omonia hazırlıklarını burada sürdürecek.

