Efsane yandı, Ocak söndü

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çetinkaya ile T.Ocağı takımlarının mücadelesinde bulduğu güzel gollerle 3 - 0'lık galip ayrılan taraf Çetinkaya oldu

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, İbrahim Katmer

ÇETİNKAYA: Kemal, Batuhan, Agit, Çağdaş(Hamit), Recep, Aşkın(Burak), Behiç(Ali), Cemal, Yasin(Tunahan), E. Ernest, Osita Kingsley (Muammer

T. OCAĞI: Hüseyin, kemal, Mustafa, Tahsin, Mehmet(Serhat), Ousmane Sillah, Mahmut, İ.Tek(Musa), C. Doku(Tuğberk), Ertaç, Hikmet

GOLLER: Dk. 43 Behiç, dk. 49 ve 53 Çağdaş(Çetinkaya)



Aksa Süper Ligin 4. Haftasının ilk maçında Çetinkaya rakibi T.Ocağı’nı 3-0 mağlup ederken 2 hafta üst üste kazanarak puanını 6 yaptı.

Dk. 9: T. Ocağı’ndan Ousmane Sillah’ın sert şutunda kaleci Kemal mükemmel uzandı ve topu kornere atmayı başardı.

Dk 38: Çetinkaya’dan Yasin’in sağdan ortasında topun gelişine vuran Osita Kingsley oldu, top yan ağlarda kaldı.

Dk 43: Çetinkaya öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Behiç mükemmel vurdu ve topu köşeden filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Dk. 48: Gelişen T. Ocağı atağında rakip ceza alanı içinden Hikmet’in vuruşunda kaleci Kemal ayakları ile topu uzaklaştırdı.

Dk. 49: Fark 2’ye çıktı. Gelişen atakta Çağdaş’ın kaleye yaklaşık 30 metreden sert şutunda topu filelere gidince Çetinkaya adına skor 2-0 oldu.

Dk. 53: Çetinkaya ceza alanı dışında yine bir serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu Çağdaş kullandı ve topu bu kez kalecinin solundaki köşeye göndererek kendisinin 2. takımının3. atarak Çetinkaya’yı 3-0 öne geçirdi.

Dk 77: T. Ocağı atağında Ertaç’ın şutunda top uzak direğin hemen yanından dışarı gitti.

Maç bu skorla sona ererken Çetinkaya puanını 6 yaptı, T. Ocağı ise 2 puanda kaldı.

