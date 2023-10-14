İlk günün lideri Yıldız-Özerdem ikilisi

Seyirci etabının birincisi Enver Haskasap, Rallinin lideri Ömer Yıldız
Ralliye oldukça hızlı başlayan Stage Cars Rally Team ekibi Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi yağmurun ıslattığı etapta en iyi dereceyi yaparak liderliğe oturdu. İkili seyirci özel etabında da dördüncü sırada yer alarak liderliğini korudu. Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin ikinci sırada yer aldığı rallinin ilk gününde üçüncü,NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Haskasap-Mulla ikilisi, seyirci özel etabında oldukça güzel bir performans sergileyerek etabın birincisi olmayı başardılar. Seyirci özel etabının ikincisi, genel klasmanın dördüncüsü olan ekip, Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi oldu. R5 araçların ardından ilk sırada olan ekip pazar günü podyum kovalayacak. Günün sınıf 1 lideri Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Sınıf N lideri Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi, Sınıf R lideri Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ve Sınıf 3 lideri Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi oldu.
Pazar günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları geçilecek
Limon, Polaris, Near East Bank, Genpower, Basel Energy, Gopro, Eurol, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Geçitkale Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uludağ, Chagla Car Care ve Herby’nin de katkıları ile organize edilen yarışta15 Ekim Pazar günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları sırasıyla ikişer kez geçilecek.Servis alanının da Serdarlı’da kurulacağı rallide günün ilk etabı Tirmen etabı olacak. Tirmen ile Ergenekon arasındaki asfalt yolda yapılacak etabın başlama saati 09.45 ile 10.30 olacak. Ergenekon ve Serdarlı etapları farklı noktalardan başlayacak fakat meşhur Serdarlı zıplama noktasından 4 geçiş de takip edilebilecek. Etapları başlama saatleri sırasıyla 12.10, 13.15, 15.20 ve 16.10 olarak belirlendi.
Program
15 Ekim Pazar
Servis B Serdarlı: 08.45
Tirmen 1: 09.48
Tirmen 2: 10.31
Servis C Serdarlı: 11.21
Ergenekon 1: 12.14
Ergenekon 2: 13.17
Servis D Serdarlı: 14.27
Serdarlı 1: 15.20
Serdarlı 2: 16.13
Podyum Zahra: 17.23
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi İlk Gün Dereceleri:
|No.
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|Derece
|1
|4
|Stage Cars Rally Team
|Ömer Yıldız
|Ahmet Özerdem
|Ford Fiesta R5
|2
|08:55.0
|2
|1
|Goodyear Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Odun
|Skoda Fabia R5
|2
|09:04.5
|3
|2
|NEU Drift Racing Team
|Enver Haskasap
|Halil Mulla
|Skoda Fabia R5
|2
|09:22.5
|4
|6
|Kıbrıs Online Rally Team
|Mehmet Kamiloğlu
|Ahmet Gürün
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|09:28.3
|5
|9
|Bilgimer Rally Team
|Sadık Bilgimer
|Buse Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|09:45.0
|6
|5
|Bilgimer Rally Team
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|09:47.5
|7
|3
|Goodyear Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|10:05.6
|8
|15
|Stage Cars Rally Team
|Zeki Demirdeş
|Kani Avkıran
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|10:46.4
|9
|17
|Tolga Güllü
|Zeliha Güllü
|Canam Maverick
|R
|10:56.2
|10
|12
|Karaduman Rally Team
|Osman Pozan
|Ayhan Ertuğrul
|Peugeot 206
|3
|10:59.5
|11
|11
|Karaduman Rally Team
|Özhan Karaduman
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Fiat Palio
|3
|10:59.7
|12
|16
|Stage Cars Rally Team
|Turgut Yıldız
|Kemal Baştuğ
|Canam Maverick
|R
|11:01.1
|13
|10
|GMG Racing Team
|Osman Ceylan
|Batuhan Doğan
|Fiat Egea
|3
|11:20.3
|14
|14
|Umut Sular
|Ahmet Sular
|Honda Civic
|3
|11:24.7
|15
|8
|Biricik Rally Team
|Hakan Biricik
|Ahmet Biricik
|Subaru Impreza
|1
|12:19.8
|16
|17
|Serkan Üstün
|Ziya Buba
|Subaru Impreza
|N
|Bitiremedi
|17
|7
|Zaim Kömür Rally Team
|Önder Zaim
|Barış Hürkol
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|Bitiremedi