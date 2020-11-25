Efsane futbolcu hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk olarak Arjantin medyasından Clarin'in verdiği haber, Marca, The Sun ve Ole gibi medya organları tarafından da doğrulandı.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcudur. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pele ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.

Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur.

Futbolunun son döneminde alkol ve uyuşturucu ile anılan ancak Küba lideri Fidel Kastro tarafından tedavi ettirilen Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın yanısıra Napoli ev Boca Juniors'un da efsanesiydi. Yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.

"O Tanrı'nın eliydi"

Napoli'yle İtalya'da şampiyonluk yaşayan hatta Napolililer'in 1990 Dünya Kupası'nda İtalya yerine Arjantin'i tutmasını sağlayan Maradona, ülkesiyle Meksika'daki 1986 Dünya Kupası'nı da kaldırmıştı. Turnuvada İngiltere'ye attığı iki gol futbolseverler tarafından hala unutulmayan Maradona bu gollerden birini eliyle atmış, gol geçerli sayılınca da maç sonu konuyla ilgili olarak "O benim değil, Tanrı'nın eliydi" demişti.