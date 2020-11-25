Bugün 6 pozitif vaka, 4 taburcu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1338 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
25 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1338
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar – 6
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 258.062
Toplam Vaka Sayısı- 1068
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1007
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.