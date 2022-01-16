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Düzova skoru koruyamadı

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Kırmızı grupta alt sırları ilgilendiren karşılaşmada konuk Düzova 2 -0 öne geçmesine karşın Geçitkale oyundan kopmayarak 2-2 eşitliği yakalayarak sahadan bir puanla ayrılmayı başardı

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Düzova skoru koruyamadı
İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta beşinci hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Geçitkale Stadında oynanan Geçitkale – Düzova karşılaşması gollü geçerken maç 2 – 2 beraberlikle sona erdi.
Mehmet Volkan Çelik’in yönettiği maçın ilk devresini Düzova 43’te Kutluhan’ın golüyle 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye de hızlı başlayan Düzova 48’de Tarık ile farkı 2’ye çıkardı. 2 – 0’dan sonra rakibinin gevşemesinden yararlanan Geçitkale 76’da Nazif ile farkı 1’e indirdi. 2 – 1
80’de Mustafa’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Geçitkale buna rağmen oyundan kopmazken 90’da Bulut’un golüyle eşitliği yakaladı. 2 – 2 
2 – 2 biten maç sonunda 9. basamakta yer alan Geçitkale 2. puanını elde ederken, 8. Düzova puanını 4’e çıkardı.
 
 
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