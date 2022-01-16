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“Gücümüze güç kattık”

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“Gücümüze güç kattık”
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Lig’in ilk devresini averajla 2. sırada bitiren Merit Alsancak Yeşilova takımı ikinci devre hazırlıklarını hırslı ve istekli olarak sürdürüyor.
Merit Alsancak Yeşilova Teknik direktörü Şenol Cambulat iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Kadir Çelik hocamla birlikte takıma bir haftalık kamp döneminde kuvvet ve taktik çalışması yaptık. Gücümüze güç kattık” dedi.
Kamptan sonrada yedi günlük bir çalışmanın ardından ligin ikinci devresinin ilk maçına hazır hale geleceklerini vurgulayan Şenol Cambulat “Merit Alsancak Yeşilova ilk devrede olduğu gibi yine zirveye oynayacak” diyerek iddialı olduklarını belirtti.
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