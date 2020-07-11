Düzkaya’ya yıldızlı galibiyet

Düzkaya, Bekir Yıldız’ın 2 golle yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrılarak haftalardan sonra direk küme düşme potasından playout hattına çıktı
STAT: Nihat Bağcıer Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Mehmet Volkan Çelik, Mehmet Ekşici
DÜZKAYA: Ali Karal, Okan Kibar, Talat Dağer, Ahmet Can, Salih Zencirkıran, Bekir Yıldız, DrıssaKeıta, Uğur Balkan, Yannıck, Binya, Yunus Kalaycı
CİHANGİR: Hasancan, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum, Osman Şah, Musa Şanlıer, Edafe, Erıc, Mikail Sivri, Hüseyin Hürben, IsmaelKone, Gökhan Özer
GOLLER: Dk.11 ve 47 Bekir Yıldız, Dk.51 DrissaKeita, Dk.80 Eli Emir Özkan (Düzkaya) – Dk.57 Musa Şanlıer (Cihangir)
K-Pet Süper Lig’de 27.hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren Düzkaya ile ligde rahat bir konumda bulunan Cihangir,Nihat Bağcıer Stadı karşılaştı.
Ev sahibi Düzkaya maçı 4-1 kazanarak, haftalardan sonra sıralamada Çetinkaya’nın üzerine çıkarken, uzun bir aradan sonra direk küme düşme potasından playout hattına çıktı.
Karşılaşmada üstün olan Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri Bekir Yıldız (2), DrissaKeita ve Eli Emir kaydederken, Cihangir’in tek golü Musa Şanlıer’den geldi. Bu sonuçla Düzkaya 24 puana yükselirken, Cihangir 43 puanda 6. sırada kaldı.