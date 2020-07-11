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Düzkaya’ya yıldızlı galibiyet

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Düzkaya, Bekir Yıldız’ın 2 golle yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrılarak haftalardan sonra direk küme düşme potasından playout hattına çıktı

Düzkaya’ya yıldızlı galibiyet
11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:40

STAT: Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Mehmet Volkan Çelik, Mehmet Ekşici

DÜZKAYA: Ali Karal, Okan Kibar, Talat Dağer, Ahmet Can, Salih Zencirkıran, Bekir Yıldız, DrıssaKeıta, Uğur Balkan, Yannıck, Binya, Yunus Kalaycı

CİHANGİR: Hasancan, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum, Osman Şah, Musa Şanlıer, Edafe, Erıc, Mikail Sivri, Hüseyin Hürben, IsmaelKone, Gökhan Özer

GOLLER: Dk.11 ve 47 Bekir Yıldız, Dk.51 DrissaKeita, Dk.80 Eli Emir Özkan (Düzkaya) – Dk.57 Musa Şanlıer (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’de 27.hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren Düzkaya ile ligde rahat bir konumda bulunan Cihangir,Nihat Bağcıer Stadı karşılaştı.

Ev sahibi Düzkaya maçı 4-1 kazanarak, haftalardan sonra sıralamada Çetinkaya’nın üzerine çıkarken, uzun bir aradan sonra direk küme düşme potasından playout hattına çıktı.

Karşılaşmada üstün olan Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri Bekir Yıldız (2), DrissaKeita ve Eli Emir kaydederken, Cihangir’in tek golü Musa Şanlıer’den geldi. Bu sonuçla Düzkaya 24 puana yükselirken, Cihangir 43 puanda 6. sırada kaldı.

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