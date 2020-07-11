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Kıran kırana maçtan gol çıkmadı

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Hamitköy ile Merit Alsancak Yeşilova, arasında oynanan maç büyük çekişme içerisinde geçerken, taraflar gol üretemeyince maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Hamitköy, 10 kişi tamamladığı güçlü rakibinden 1 puan çıkarmasını bildi

Kıran kırana maçtan gol çıkmadı
11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:43

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler,Hakan Gök,Ali Akçınar

Hamitköy: Emre, Burak (62.Dk Agit),Eray,Hasan (90.Dk Michael),İbrahim Güler,İbrahim Kaba,Ömer (72.Dk Camara)Taner,Daniel, Mustafa Çelik,Kone

M.A.Y:İrfan,Emin,Mejdi,Mustafa Salk,Memduh,Osei,Fidelis,Billy,Yasin (54.Dk Burak Koçar),Vakkas (72.Dk İlyas),Alican(54.Dk Mustafa Vardi)

Kırmızı kart: İbrahim Güler (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-Pet Süper Lig’in 27.haftasında Hamitköy ile Merit Alsancak Yeşilova,Esat Erdoğmuş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.

10 kişi kalan Hamitköy aldığı puanla play-out potasının en altında bulunan Düzkaya ile puan farkını 8 puanda tuttu. Bu sonucun ardından Hamitköy 32, Merit Alsancak Yeşilova 52 puana yükseldi.

11.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla ceza sahasına giren Eray çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

39.Dk: Yeşilova atağında oluşan karambolde Billy topa son vuran isim oldu ancak savunmaya da çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

47.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eray’ın şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

67.Dk: Hamitköy’de Ömer’in kullandığı frikikte arka direkte topla buluşan Kone’nin vuruşunda Osei topu çizgiden çıkardı.

77.Dk: Yeşilova atağında Mustafa Salk,İbrahim Güler’in müdahalesiyle yerde kaldı ve İbrahim Güler ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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