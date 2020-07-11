Kıran kırana maçtan gol çıkmadı

Hamitköy ile Merit Alsancak Yeşilova, arasında oynanan maç büyük çekişme içerisinde geçerken, taraflar gol üretemeyince maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Hamitköy, 10 kişi tamamladığı güçlü rakibinden 1 puan çıkarmasını bildi

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler,Hakan Gök,Ali Akçınar

Hamitköy: Emre, Burak (62.Dk Agit),Eray,Hasan (90.Dk Michael),İbrahim Güler,İbrahim Kaba,Ömer (72.Dk Camara)Taner,Daniel, Mustafa Çelik,Kone

M.A.Y:İrfan,Emin,Mejdi,Mustafa Salk,Memduh,Osei,Fidelis,Billy,Yasin (54.Dk Burak Koçar),Vakkas (72.Dk İlyas),Alican(54.Dk Mustafa Vardi)

Kırmızı kart: İbrahim Güler (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-Pet Süper Lig’in 27.haftasında Hamitköy ile Merit Alsancak Yeşilova,Esat Erdoğmuş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.

10 kişi kalan Hamitköy aldığı puanla play-out potasının en altında bulunan Düzkaya ile puan farkını 8 puanda tuttu. Bu sonucun ardından Hamitköy 32, Merit Alsancak Yeşilova 52 puana yükseldi.

11.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla ceza sahasına giren Eray çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

39.Dk: Yeşilova atağında oluşan karambolde Billy topa son vuran isim oldu ancak savunmaya da çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

47.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eray’ın şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

67.Dk: Hamitköy’de Ömer’in kullandığı frikikte arka direkte topla buluşan Kone’nin vuruşunda Osei topu çizgiden çıkardı.

77.Dk: Yeşilova atağında Mustafa Salk,İbrahim Güler’in müdahalesiyle yerde kaldı ve İbrahim Güler ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.