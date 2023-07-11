Düzkaya’da başkan Remzi Narınçlı

Birinci Ligin Girne bölgesi ekiplerinden Düzkaya’da pazartesi akşamı gerçekleştirilen genel kurulla yeni başkan Remzi Narınçlı oldu.

Genel Kurulda faaliyet ve mali raporların okunup onaya sunulmasının ardından başkanlık seçimine geçildi.

Başkanlık için Remzi Narınçlı, Hasan Bulduk ve Seha Özpınarlı üyelerden başkanlık için onay istedi.

170 üyenin katıldığı olağan genel kurulda 95’i Remzi Narınçlı’ya oy verirken 75 üye ise Hasan Bulduk için ve 3 üye ise Seha Özpınarlı'ya oy kullandı. Böylece Remzi Narınçlı Düzkaya’nın yeni başkanı seçilmiş oldu.

