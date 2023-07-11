Tuğra’ya başarılı operasyon

İbrahim DALOĞLU

Birinci Lig ekibi Esentepe’nin başarılı defans oyuncularından Tuğra Kılıç dün başarılı bir operasyonla ameliyat oldu.

Bu sezon Esentepe’nin oynadığı tüm maçlarda görev alan ve defansta güven veren Tuğra Kılıç dün sağ dizinden başarılı menüsküs ameliyatı geçirdi.

Türk Ocağı alt yapısından yetişen Kılıç, bir süre ara verdiği futbol hayatına Esentepe’de iki sezon önce yeniden başlamıştı.

Ameliyatı ile ilgili Esentepe Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Oyuncumuz Tuğra Kılıç başarılı şekilde sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştur. Esentepe Spor Kulübü başkan ve yönetim kurulu olarak oyuncumuza acil şifalar dileriz”



