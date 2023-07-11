banner913
banner932
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
61 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
30 0
 
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
29 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
2.4B 0
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
25 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
23 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
91 0
banner964

Tuğra’ya başarılı operasyon

banner476

banner825
Tuğra’ya başarılı operasyon
banner960
İbrahim DALOĞLU
Birinci Lig ekibi Esentepe’nin başarılı defans oyuncularından Tuğra Kılıç dün başarılı bir operasyonla ameliyat oldu.
Bu sezon Esentepe’nin oynadığı tüm maçlarda görev alan ve defansta güven veren Tuğra Kılıç dün sağ dizinden başarılı menüsküs ameliyatı geçirdi.
Türk Ocağı alt yapısından yetişen Kılıç, bir süre ara verdiği futbol hayatına Esentepe’de iki sezon önce yeniden başlamıştı.
Ameliyatı ile ilgili Esentepe Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
“Oyuncumuz Tuğra Kılıç başarılı şekilde sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştur. Esentepe Spor Kulübü başkan ve yönetim kurulu olarak oyuncumuza acil şifalar dileriz”
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.