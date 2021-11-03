Ronaldo, puanı kurtardı

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. Hafta karşılaşmasında İtalya’nın Atalanta takımı ile İngiltere’nin Manchester United takımı sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

Konuk Manchester United’ın i,ki kez geriye düştüğü karşılaşmada yıldız futbolcusu Ronaldo’nun 45+1 dakika ve 90+2. dakikada attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer maçında ise Villareal konuk ettiği Young Boys takımını 2-0 mağlup ederek puanını 7’ye yükselterek zirveye ortak oldu.

