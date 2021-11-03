banner583
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
38 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
37 0
 
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
28 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
26 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
17 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
29 0
banner661
banner726

Ronaldo, puanı kurtardı

banner476

banner714
Ronaldo, puanı kurtardı
banner721
Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. Hafta karşılaşmasında İtalya’nın Atalanta takımı ile İngiltere’nin Manchester United takımı sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştılar.
Konuk Manchester United’ın i,ki kez geriye düştüğü karşılaşmada yıldız futbolcusu Ronaldo’nun 45+1 dakika ve 90+2. dakikada attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Grubun diğer maçında ise Villareal konuk ettiği Young Boys takımını 2-0 mağlup ederek puanını 7’ye yükselterek zirveye ortak oldu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.