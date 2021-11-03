Ronaldo, puanı kurtardı

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. Hafta karşılaşmasında İtalya’nın Atalanta takımı ile İngiltere’nin Manchester United takımı sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştılar.
Konuk Manchester United’ın i,ki kez geriye düştüğü karşılaşmada yıldız futbolcusu Ronaldo’nun 45+1 dakika ve 90+2. dakikada attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Grubun diğer maçında ise Villareal konuk ettiği Young Boys takımını 2-0 mağlup ederek puanını 7’ye yükselterek zirveye ortak oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.