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İlyas, Gönyeli’de

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İlyas, Gönyeli’de
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AKSA Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımı TC’li oyuncusu İlyas Yılmaz ile yolları ayırmasının ardından İlyas’ın yeni takımı belli oldu.
Bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek olan Gönyeli takımı, İlyas Yılmaz ile anlaşmaya vardı.
Gecen sezon 31 gol ile Miracle Karşıyaka Spor Kulübü şampiyon olmasında büyük katkısı olan TC kökenli golcü futbolcu bu sezon kırmızı beyaz formayı giyecek.
 
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