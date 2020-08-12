banner411
banner69
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
17 0
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
23 0
 
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
25 0
79 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
24 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
31 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
289 0
banner460

Düzdaban devam dedi

banner476

Düzdaban devam dedi
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, 19 Ağustos akşamı olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.
Sezonun ortasında görevi devralan Karşıyaka başkanı Ahmet Düzdaban, takımı başarılı bir şekilde ligde tutarken, olağan genel kurul öncesinde de adaylığını açıkladı.
Üyelerden 2 yıl daha görev için destek isteyecek olan Ahmet Düzdaban, genel kurulda tek aday olacak.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.