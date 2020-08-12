Düzdaban devam dedi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, 19 Ağustos akşamı olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.
Sezonun ortasında görevi devralan Karşıyaka başkanı Ahmet Düzdaban, takımı başarılı bir şekilde ligde tutarken, olağan genel kurul öncesinde de adaylığını açıkladı.
Üyelerden 2 yıl daha görev için destek isteyecek olan Ahmet Düzdaban, genel kurulda tek aday olacak.
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