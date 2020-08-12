banner411
banner69
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
19 0
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
23 0
 
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
25 0
79 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
24 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
31 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
289 0
banner460

Talat teklifleri değerlendirecek

banner476

Talat teklifleri değerlendirecek
Bonservisi Merit Alsancak Yeşilova’da bulunan ancak son sezonlarda başka takımlara kiralık transfer gerçekleştiren Talat Dağer, yeni sezonda da transfer gerçekleştirecek.
Deneyimli stoper Talat Dağer, Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel’den kulüplerle görüşme izni aldı. Kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek olan başarılı savunmacı son olarak Düzkaya’da forma giymişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.