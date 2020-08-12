Talat teklifleri değerlendirecek

Bonservisi Merit Alsancak Yeşilova’da bulunan ancak son sezonlarda başka takımlara kiralık transfer gerçekleştiren Talat Dağer, yeni sezonda da transfer gerçekleştirecek.

Deneyimli stoper Talat Dağer, Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel’den kulüplerle görüşme izni aldı. Kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek olan başarılı savunmacı son olarak Düzkaya’da forma giymişti.

