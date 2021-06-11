Düzbeyaz, YAK Akademide antrenör oldu

Yenicami Akademi, futbol kariyerini antrenör olarak sürdürecek olan Salih Düzbeyaz ile anlaşma sağladı

Yenicami Akademi, futbolu bırakan ve bundan sonraki futbol kariyerini antrenör olarak sürdürecek olan Salih Düzbeyaz ile anlaşma sağladı.

Yenicami Akademiden konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Yenicami Akademi olarak teknik kadromuzu değerli kişiler ile güçlendirmeye devam ediyoruz.

Son olarak, akademik kadromuza futbolu bu sezon bırakan ve bundan sonraki futbol kariyerini antrenör olarak sürdürecek olan Salih Düzbeyaz ile anlaşma sağladık. Salih hocamız akademi gruplarında eğitmenlik görevlerini üstlenecek.

Akademi koordinatörümüz İsmail Pirgalı yaptığı açıklamada “Hem kişilik olarak, hem de antrenör profili olarak camiamıza uygun olması, öğretmeye ve geliştirmeye çok tutkulu olması, Salih hoca konusunda ısrarcı olmamızda önemli rol oynadı. Akademimize ve kendisine hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında Yenicami Akademi çalışmalarımıza Yusuf Kaptan Sahası’nda başlamamızın ardından 1 Haziran itibariyle de Yenicami Yılmazköy Akademi’sini hafta başından tekrardan başlatmış bulunmaktayız.



