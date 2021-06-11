Atıcılıkta, Gençlik ve Spor Kupası tamamlanacak

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonunun, 05 – 06 Haziran tarihlerinde başlayan Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası müsabakaları 12 – 13 Haziran tarihlerinde tamamlanıyor.
Olimpik ve Paralimpik Havalı Silahlar Tabanca ve Tüfek branşları, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Salonu içerisindeki Kapalı Salon Atış Alanında organize edildi.
Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Havalı Silahlar teknik kuralları ve Uluslararası Paralimpik müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.
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