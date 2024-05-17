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Düşecek 3. takımlar belli oluyor

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Düşecek 3. takımlar belli oluyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA liglerinde Play-out 3. Hafta maç programı açıklandı. Gerek süper Lig’den 1. Lige gerekse 1. Lig’de BTM 1. Lige düşecek 3. Takımlar Pazar günü oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.
Gönyeli’nin Süper Lig’e terfi etmesi sonrasında Birinci Lig Play-off 3. maçları oynanmayacak. Süper Lig ve Birinci Lig Play-out programı ve maçları yönetecek  hakemler şöyle:
 
AKSA SÜPER LİG PLAY-OUT (BUGÜN)
Yenicami - CB Gençlik Gücü: 1 – 1
19 Mayıs 2024 Pazar(Saat 17.00)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: K. Kaymaklı-Mesarya(Kerem Eran)
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OUT
19 Mayıs 2024 Pazar(Saat 17.00)
Adem Nural Stadı: Geçitkale-Maraş (Osman Özpaşa)
Mete Adanır Stadı: Lapta-Ozanköy (Utku Hamamcıoğlu)
 
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