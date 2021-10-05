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Durmaz korona virüse yakalandı

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Durmaz korona virüse yakalandı
Futbolumuzun deneyimli hakemlerinden Serkan Durmaz korona virüse yakalandı. En yoğun vatandaşın gittiği İçişleri Bakanlığında çalışan Serkan Durmaz’ın geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptırdığı PCR testi ile Cumartesi günü maç öncesi yaptığı antijen testi negatif çıktı.
Ancak Pazartesi günü sesindeki değişiklikten şüphelenen Serkan Durmaz’ın yaptığı antijen testi ile sonrasında PCR testi pozitif çıktı. Ses kısıklığı haricinde semptom göstermeyen Serkan Durmaz, evinde karantinaya girdi.
 
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