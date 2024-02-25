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Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti

Süper Ligde play-out hattından uzak kalmak isteyen Çetinkaya ligde bir iddiası olmayan Doğan T. Birliği’ni rahat bir oyun sonrasında 3 – 0 mağlup etti

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Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Cenk A. Özfuttu, Yusufcan Dönder
Çetinkaya: Kemal, Burak, Mustafa Atlar, Agit, Cemal(Ahmet Can), Muammer, Mustafa Sakallı(Hascan), Ali, Batuhan(Aşkın), Yasin, Ernest
Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet(İsa), Tunahan, Koral(Güvenç), Ali, Farouk, Rifat(Efe), Kenan, Arda(Abdulquadri), Selim(Ufuk), Vilmar
Goller: Dk.7 Ali Nazlıoğlu, Dk.78 Yasin Doğan, Dk.85 Emmanuel Ernest (Çetinkaya)
Kırmızı Kartlar: Dk.35 Mustafa K. Atlar (Çetinkaya) – Dk.38 Tunahan Şencan (DTB)
 
Atatürk Stadı’nda yer alan maçı Çetinkaya, uzun süre 10 kişi oynadığı maçı 3-0’lık skorla kazandı. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Ali Nazlıoğlu, 78’inci dakikada Yasin Doğan ve 85’inci dakikada Emmanuel Ernest kaydetti. Çetinkaya’da Mustafa Kemal Atlar, 35’inci dakikada ikinci sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Doğan Türk Birliği’nde ise Tunahan Şencan 38’de kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Bu sonuçla üst üste ikinci, son dört maçta onuncu puanını alarak ligde an itibarı ile rahat bir konuma yükselen Çetinkaya, puanını 28 yaptı. Galibiyet hasreti dört maça yükselen Doğan Türk Birliği ise 32 puanda kaldı.
 
(Fotoğraf: Özgür Göksel)
 
 
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