Dumlupınar’ın affı yok

Zirve mücadelesi veren Dumlupınar ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen K.Kayamaklı arasındaki mücadelede ev sahibi Dumlupınar rahat bir oyun sonucunda sahadan 3 - 0 galip ayrılarak K.Kaymaklı'yı ateş çemberininin içinde bıraktı

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıUtku Hamamcıoğlu, Yusfcan Dönder, Burak YiğitTürkkan, Olcay, İsmail, Berke, Kadir, Mehmet Erol, Berk Büyükkal(Berk Güçlücan), Cedric, Mehmet Altın( Nazım), Mert(Turgut), AdjesaMehmet Özeralp, Bahadır, Mehmet Kaygısız, Alpay, Gökhan(Muhammed), Gozar, Fikret(Emre), Arseven(Halil), Mehmet Göçben(Çağlar), Sylla.Dk. 29 ve 31 Mert Güçlücan, Dk. 88 Adjessa (Dumlupınar)İbrahim DALOĞLUAksa Süper Ligin 18. Haftasında hedefleri farklı iki takım Tremeşeli H. Dumlupınar ile K.Kaymaklı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldi.Orta hakemliğini Utku Hamamcıoğlu’nun yaptığı karşılaşmayı ev sahibi Dumlupınar rahat bir oyun sonucunda 3 – 0 kazandı.Maçın ilk devresinde konuk K.Kaymaklı rakibi Dumlupınar karşısında adeta varlık gösterememesi nedeniyle Dumlupınar takımı 3 tane Mehmet Altın’la yakaladığı net pozisyonu kaleci Mehmet Özeralp çıkarırken Adjessa ve Mert’le de birkaç pozisyondan yararlanamadı.29. dakikada Mert Güçlücan’ın yarattığı pozisyonla attığı gol sonrası skor 1 – 0 olurken, 31. Dakikada yine sahneye çıkan Mert kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2 – 0 yaptı. İlk devrede de bu skorla sona erdi.İkinci devrenin başında 3 oyuncu değişikliği birden yapan konuk K.Kaymaklı ilk devredeki tutukluğunu üstünden atarak rakip kaleye etkili ataklar yapmasına karşın pozisyon üretemedi.Dumlupınar takımı ise hafta içi oynayacağı kupa maçını düşünerek tempoyu düşürerek pozisyonlar üretmeye çalıştı. Ancak bulduğu pozisyonlarda yine K.Kaymaklı kalecisi Mehmet’i geçemedi.88. dakikada ise sağ kanattan hızlı gelişen Dumlupınar atağında çalımlarla K.Kaymaklı ceza alanı sağ köşesine kadar inen Berke’nin geriye kestiği topla buluşan Adjesa bu sefer topu sol ayağıyla köşeden ağlara göndererek skoru belirledi. 3 – 0