Boğaz’da ‘Kartal’ kanatlandı

Yenicami konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında ikinci devrede yabancı futbolcularının attığı gollerle s 2 - 0 mağlup etti

Stat: Yeniboğaziçi Osman Mehemt Ergün Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Mehmet Ekşici

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ali Çelik, Fevzi, Yaşar(Mehmet Enes), Hamza, Mehmet Çağakan(Rifat), Ali Bayır(Eli Amir), Ramadan, Ahmet(Berkem), Ussumane, Mustafa

Yenicami: İdris, Emirhan, Karan, Koray(Görkem), Kemal(Tunç), Mahmut, Doğukan(Hasan), Hüseyin(Aytan), Barış, Serge Abaka, Uzochukwu

Goller: Dk 62 Abaka, Dk. 76 Uzochukwu(Yenicami)



Aksa Süper Ligin 18. Haftasında ligin dibine demir atan takımlardan Yeniboğaziçi ile rahat durumdaki Yenicami arasında oynanan maçta kazanan konuk Yenicami oldu.

Mehmet Sezener’in orta hakemliğini yaptığı mücadelede ilk devre golsüz tamamlanırken, ikinci devrede konuk Yenicami yabancılarının attığı gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrıldı.

İki takımın da kontrollü oyunu tercih ettiği maçın ilk devresinde iki takım pozisyon üretmekte zorlandı.

15. dakikada gelişen Yenicami atağında Uzo’nun vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

26. dakikada bu kez Yeniboğaziçi’nin geliştirdiği atakta Ramadan’ın pasıyla soldan Yenicami ceza sahasına giren Ahmet Kuşaf’ın şutunda top yan direğin dibinden auta gitti.

İlk devre 0-0 tamamlandı.

İkinci devreye daha iyi başlayan konuk Yenicami oldu.

62. dakikada Yenicami atağında son olarak Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Abaka topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

76. dakikada bu kez orta alanda Yeniboğaziçi defansının arkasına atılan topla buluşan Uzo topu kaleci Emre’nin altından ağlara göndererek skoru 0 – 2 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 0 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.

