banner913
banner932
Dumlupınar’ın affı yok
Dumlupınar’ın affı yok
31 0
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
25 0
 
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
23 0
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
143 0
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
21 0
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
19 0
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
1.8B 0
banner1012
banner985

Boğaz’da ‘Kartal’ kanatlandı

Yenicami konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında ikinci devrede yabancı futbolcularının attığı gollerle s 2 - 0 mağlup etti

banner974
Boğaz’da ‘Kartal’ kanatlandı
banner971
Stat: Yeniboğaziçi Osman Mehemt Ergün Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Mehmet Ekşici
Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ali Çelik, Fevzi, Yaşar(Mehmet Enes), Hamza, Mehmet Çağakan(Rifat), Ali Bayır(Eli Amir), Ramadan, Ahmet(Berkem), Ussumane, Mustafa
Yenicami: İdris, Emirhan, Karan, Koray(Görkem), Kemal(Tunç), Mahmut, Doğukan(Hasan), Hüseyin(Aytan), Barış, Serge Abaka, Uzochukwu
Goller: Dk 62 Abaka, Dk. 76 Uzochukwu(Yenicami)
 
Aksa  Süper Ligin 18. Haftasında ligin dibine demir atan takımlardan Yeniboğaziçi ile rahat durumdaki Yenicami arasında oynanan maçta kazanan konuk Yenicami oldu.
Mehmet Sezener’in orta hakemliğini yaptığı mücadelede ilk devre  golsüz tamamlanırken, ikinci devrede  konuk Yenicami yabancılarının attığı gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrıldı.
İki takımın da kontrollü oyunu tercih ettiği maçın ilk devresinde iki takım pozisyon üretmekte zorlandı.
15. dakikada  gelişen Yenicami atağında Uzo’nun vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.
26. dakikada bu kez Yeniboğaziçi’nin geliştirdiği atakta Ramadan’ın pasıyla soldan Yenicami ceza sahasına giren Ahmet Kuşaf’ın şutunda top yan direğin dibinden auta gitti.
İlk devre 0-0 tamamlandı.
İkinci devreye daha iyi başlayan konuk Yenicami oldu.
62. dakikada Yenicami atağında son olarak Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Abaka topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.
76. dakikada bu kez orta alanda Yeniboğaziçi defansının arkasına atılan topla buluşan Uzo topu kaleci Emre’nin altından ağlara göndererek skoru 0 – 2 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 0 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.