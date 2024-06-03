Özeralp’a, Karşıyaka’dan kanca

Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka’da yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmaları başladı.

Ahmet Düzdaban başkanlığındaki Karşıyaka yönetimi, Küçük Kaymaklı kalecisi Mehmet Özeralp’a talip oldu. Mehmet Özeralp ile ön görüşme yapan Karşıyaka yönetimi, başarılı kalecinin fikrini aldı.

Mehmet Özeralp’ın, Karşıyaka’ya transferi konusu Küçük Kaymaklı’nın yeni yönetimi belirlendikten sonra şekillenecek.

