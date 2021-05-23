Dumlupınar’da 22 kiralık

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü 2021-22 sezonunda kadroda düşünülmeyen oyuncularını açıkladı.
Teknik direktör Sedat Devecioğlu'nun onayıyla açıklanan liste aşağıdaki gibidir:
“Burak Sarıkaya - Hüseyin Kayalılar - İbrahim Köse - Emre Karaciğer - Çağın Alibey - Mert Yücetürk - Turgut Kaçar - Can Özbilen - Hasan Parlan - Oğuzhan Doşar - Onurhan Yalçın - Eray Akten - Mehmet Ergün Çekiç - Anıl Haklıgör - Hasan Bayandursun - Tugay Abdullah Sakiner - Rifat Emirhan - Nazmi Rüzgar - Oğuzcan Aras - Yılmaz Mert - Mustafa Çelik - Altay Rüzgar”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.