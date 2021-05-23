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Dumlupınar’da 22 kiralık

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Dumlupınar’da 22 kiralık
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü 2021-22 sezonunda kadroda düşünülmeyen oyuncularını açıkladı.
Teknik direktör Sedat Devecioğlu'nun onayıyla açıklanan liste aşağıdaki gibidir:
“Burak Sarıkaya - Hüseyin Kayalılar - İbrahim Köse - Emre Karaciğer - Çağın Alibey - Mert Yücetürk - Turgut Kaçar - Can Özbilen - Hasan Parlan - Oğuzhan Doşar - Onurhan Yalçın - Eray Akten - Mehmet Ergün Çekiç - Anıl Haklıgör - Hasan Bayandursun - Tugay Abdullah Sakiner - Rifat Emirhan - Nazmi Rüzgar - Oğuzcan Aras - Yılmaz Mert - Mustafa Çelik - Altay Rüzgar”
 
 
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