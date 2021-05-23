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Tepe'de futbol keyfi yaşandı

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Tepe'de futbol keyfi yaşandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanlara başlayan futbol akademileri, hazırlık maçlarına da başladılar.
Takımların geleceği ve yıldız adayları olan futbolcuların maç tecrübelerini artırmak ve yeteneklerini sergileme fırsatı sağlamak amacı ile Küçük Kaymaklı ve Gönyeli Akademileri hazırlık maçları oynadılar. Gönyeli Stadında her kategoride oynanan maçlar, centilmence ve fairplay ruhu çerçevesinde oynandı.
 
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