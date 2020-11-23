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Dumlupınar yeniden başladı

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Dumlupınar yeniden başladı
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, futbolda yaşanan belirsizliğe ragmen antrenmanlara yeniden başladı.
Yonpaş Dumlupınar antrenman tesislerinde başlayan antrenmanlar Sedat Devecioğlu liderliğindeki teknik heyet tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.
Futbolcuların antrenmanda futbol özlemleri ortaya çıkarken, teknik direktör Sedat Devecioğlu, verilen zorunlu aradan sonra genç futbolcularda bir gerileme gözlemlediğini açıkladı.
 
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