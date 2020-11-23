Ardahan yönetimi aralıksız çalışıyor

BTM İkinci Liginde mücadele eden Ardahan Spor Kulübünde yönetim kurulu,çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

2020 – 2021yılı ana sponsoru olarak KCS. Ltd ile anlaşan Ardahan Spor Kulübü yönetimi, kulübe gelir sağlamak için taraftar formalarını satışa çıkardı.

Bu arada Ardahan Spor Kulübü yönetimiKCS. Ltd direktörü Çimen Cosalev'e ise teşekkür olarak kendi ismi yazılı forma hediye etti.

