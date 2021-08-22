Kaymaklı’dan net galibiyet

Richard BEALE
AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.
Oynanan hazırlık maçlarından biri de Küçük Kaymaklı ile Esentepe arasında oldu. Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanan maçı Küçük Kaymaklı, bir alt ligdeki rakibi karşısında 2 – 0 üstün tamamladı. Küçük Kaymaklı’nın gollerini, Muhammed Nazik ve Özgür Ongun attı.
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