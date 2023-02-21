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Dumlupınar, sahada ‘Melekler’ formasıyla oynayacak

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Dumlupınar, sahada ‘Melekler’ formasıyla oynayacak
AKSA Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, ‘Melekler Takımı’ için forma tasarlayan takımlar arasına girdi.
Sarı kırmızılı kulüp, bu sezon oynayacağı maçlarda üzerinde Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin armasının olduğu ve yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu siyah formalarla sahaya çıkacak.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
“Unutmayacağız ve unutturmayacağız !
Melekler kalbimizde, aynı zamanda ligin geri kalanında da formalarımızda olacak!”
 
 
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