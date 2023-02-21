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Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 25 Şubat’ta

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Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 25 Şubat’ta
KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu 25 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yer alacak genel kurul saat 11.00’de başlayacak. Genel kurulda 2022 yılı faaliyet raporunun sunumu ve 2023 yılı faaliyet raporunun üyelere aktarılmasının yanı sıra mali rapor da üyelerin onayına sunulacak. Genel kurul gündemi şu şekilde:
 
Gündem:
1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu
2) 2022 Faaliyet Programının sunumu
3) 2023 Faaliyet Programının sunumu
4) Mali raporun okunup aklanması
5) Görüş ve öneriler
 
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