Dumlupınar profesyonelleşmeye yolunda ilerliyor

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, kurumsal yapısını geliştirme ve profesyonel kulüp olma anlamında adımlar atmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Tolga Güçsoy ile kulübün yarışmacı takımlarından sorumlu koordinatör olarak görev alması için anlaşma sağlandı. Oynanmayan sezonun ardından değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayabilmek ve en modern şartlarda çalışabilmek için daha önce Türkiye ve İngiltere’de deneyimi olan Güçsoy, yarışmacı takımlardan (U12, U15, U17 ve U20) sorumlu koordinatör olarak görev alacak.

