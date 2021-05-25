Yasin’de sakatlık sıkıntısı

K-PET Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarına başlarken, kaptan Yasin Kurt antrenmanlara katılamıyor.
Yasin Kurt, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle takımıyla birlikte sezon hazırlıklarına başlayamadı. Mağusa Türk Gücü kulübü tarafından tedavi süreci devam ettirilen deneyimli sağ kanat futbolcusunun takıma katılma zamanı ise belirsizliğini koruyor.
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