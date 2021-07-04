Dumlupınar gençleri çok farklı

Doğu bölgesinin alt yapıya önem veren 2 kulübü Yonpaş Dumlupınar ile Yeni Boğaziçi’nin U17 Takımları dostluk maçında karşılaştılar.
Yeni Boğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadında oynanan maçı konuk Yonpaş Dumlupınar U17 Takımı kazandı. Sarı kırmızılılar maçı 3 – 0 kazanarak beğeni topladı.
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