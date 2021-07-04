banner583
banner676
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
40 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
21 0
 
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
49 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
37 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
105 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
27 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
23 0
banner661
banner682

Sametli Amasyaspor, yarı finalist

banner476

banner666
Sametli Amasyaspor, yarı finalist
Temsilcimiz Samet Akrep’in formasını giydiği Amasyaspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 3. Lige çıkma mücadelesindeKastamonu İl Özel İdarespor ile çeyrek finalde karşı karşıya gelirken uzatmaları da golsüz tamamlanan maçta rakibini penaltı vuruşları sonrasında mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Çankırı’da oynanan play-of çeyrek final maçını kazanan Amasyaspor, yarı finalde 1967 Orduspor ile karşılaşacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.