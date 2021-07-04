Sametli Amasyaspor, yarı finalist

Temsilcimiz Samet Akrep’in formasını giydiği Amasyaspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 3. Lige çıkma mücadelesindeKastamonu İl Özel İdarespor ile çeyrek finalde karşı karşıya gelirken uzatmaları da golsüz tamamlanan maçta rakibini penaltı vuruşları sonrasında mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Çankırı’da oynanan play-of çeyrek final maçını kazanan Amasyaspor, yarı finalde 1967 Orduspor ile karşılaşacak.

