Dumlupınar, Esentepe’yi farklı geçti

Aksa Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, ikinci devre hazırlıkları için Kaplıca’da yaptığı kamp çalışmasının son gününde Birinci lig ekiplerinden Esentepe ile hazırlık karşılaşması yaparak kampını tamamladı.

Acapulco Otel tesislerinde oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibi Esentepe karşısında rahat bir oyun sonucunda sahadan 5 – 1 galip ayrılan Dumlupınar oldu.

Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri ilk devrede Cedric Kore, Junior Adjessa ve Olademiji atarken ikinci devrede ise Mehmet Altın atarken, Esentepe’nin tek golünü Emek kaydetti.

(Fotoğraf: Richar Beale)

