Fidelis ön çapraz bağ ameliyatı oldu

Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Alsancak Yeşilova’nın başarılı yabancı futbolcusu Fidelis İria, ön çapraz bağı ameliyatı oldu.
Başarılı futbolcu Fidelis Iria Cumartesi günü Op. Dr. Barış Peker’in başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği operasyonla ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sezonun ilk devresinin son haftalarında takımda forma giyemeyen Fidelis İria, yeni sezona hazır olacak.
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