Dumlupınar, Çetinkaya’yı eli boş gönderdi

Aksa Süper Lig 15. Hafta maçında Yonpaş Dumlupınar, konuk ettiği Çetinkaya'yı 3-1 mağlup ederek ligin ilk devresini 3.sırada bitirdi. Çetinkaya ise play -out tehlikesi yaşayarak devreye girdi

Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Yusufcan Dündar, Mehmetcan Etli

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Kadir, Cedric, Mehmet Erol, Berke (Doğukan), Berk Büyükkal (Oladimeji), Berk Güçlücan, Mehmet Altın (Osman Şanverdi), Adjessa

Çetinkaya: Kemal, Muammer (Burak), Agit (Tufan), Hamit, Ali, Aşkın, Batuhan (Yasin) , Cemal (Ömer), Behiç (Tunahan), Ernest, Osita

Goller: Dk 27 Berk Güçlücan, Dk 72 Mehmet Erol, Dk. 88 Osman (Y. Dumlupınar) Dk. 17 Osita (Çetinkaya)



Aksa Süper Lig 15. Hafta maçında Yonpaş Dumlupınar, Çetinkaya takımını konuk etti.

17. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında sol taraftan Ernest'in pasında Osita kaleci Türkkan ile karşı karşıya kaldı vuruşunda topu Türkkan 'ı. Sağından filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

27. Dakikada gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında Berk Güçlücan ceza sahası içinde iki savunma oyuncusunu çalımladı, kaleci Kemal'ı da çalımlayarak geçti ve topu boş kaleye gönderdi ve skora eşitliği getirdi. 1-1

43. Dakikada sol kanattan gelişen Çetinkaya atağında Ernest kaleciyle karşı karşıya vurdu ancak Türkkan kornerle önledi.

45. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında sağdan son çizgiden Hamit'in ortasında Ernest kafayı vurdu ama top az farkla dışarı gitti.

45+1. Dakikada serbest atışta ceza sahasına kullanılan Yonpaş Dumlupınar atağında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya Adjessa'nın vuruşunu kaleci Kemal önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

68. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında Ernest ile Osita kaleci Türkkan ile karşı karşıya kaldı. Ernest'in pasında Osita kaleci Türkkan'ın arkasında boş kaleye vuramadı savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

72. Dakikada soldan gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Mehmet Erol aşırtma bir vuruşla filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

75. Dakikada Berk Güçlücan ortaladı topla kale önünde buluşan Mehmet Erol vurdu direkten döndü.

87. Dakikada savunmanın arkasına atılan topta Osman Şanverdi kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda topu kaleci Kemal önledi ve mutlak gole izin vermedi.

88. Dakikada gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında Osman Şanverdi'nin vuruşunda top filelere gitti ve skor 3-1 oldu

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Çetinkaya'yı 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

