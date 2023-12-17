Dumlupınar bende varım diyor

Süper Lig’de zirve yaşında olan Y. Dumlupınar konuk olduğu C. B Gençlik Gücü’nü 3 - 2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Serdar Gürpınar

CB GENÇLİK GÜCÜ: Emre Nalbant, Ali Akbulut (Dk.82 Zeka Pirgalı), Necati Genç, Abu Dumbuya, Orhan Çokbekler (Dk.71 Kaan Borova), Ümitcan Babahan, İbrahim Köse (Dk.62 Rifat Kanıöz), Hasan Akkuyu, Muhammet Nazik(Dk.82 Ahmet Saygı), Peter Ebi, Turgut Kaan Çoban

Y. DUMLUPINAR: Türkkan Delideniz, Junior Adjessa, Olcay Aykut, İsmail Tırlık, Berke Zorba, Berk Büyükkal (Dk.78 Nazım Deveci), Mehmet Altın (Dk.78 Mehmet B. Gürbıyık), Cedric Kore, Mehmet Erol, Kadir Erol, Oladimeji Adewole(Dk.60 Berk Güçlücan)

GOLLER: Dk.44 Necati Genç, Dk.90+6 Kaan Borova (G. Gücü) – Dk.28 Mehmet Erol, Dk.47 Mehmet Altın, Dk.90+4 Junior Adjesa (Y. Dumlupınar)



AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftasında China Bazaar Gençlik Gücü ile Yonpaş Dumlupınar karşılaştı. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşma 3-2’lik skorla Dumlupınar üstünlüğü ile tamamlandı. Dumlupınar’ın galibiyet golleri 28’inci dakikada Mehmet Erol, 47’nci dakikada Mehmet Altın ve 90+4’üncü dakikada Junior Adjesa’dan geldi. Gençlik Gücü’nün maçtaki sayılarını 44’üncü dakikada Necati Genç ve 90+6’ncı dakikada Kaan Borova kaydetti.

Yonpaş Dumlupınar bu sezon Küçük Kaymaklı, Göçmenköy ve Yenicami maçlarının ardından bir Lefkoşa deplasmanından daha 3 puanla ayrılarak puanını 33 yaptı. Gençlik Gücü ise 16 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Lefke’ye konuk olacak. Yonpaş Dumlupınar ise Miracle Karşıyaka’yı konuk edecek.

