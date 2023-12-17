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Doğan’a kaymaklı 3 puan

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Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı karşısında zorlanmasına rağmen 3 puanı alarak 4. Sıraya yükseldi. Düşüşü süren Küçük Kaymaklı ise düşme hattının 1 basamak üzerinde kaldı

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Doğan’a kaymaklı 3 puan
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Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İbrahim Katmer, Arif Malek
Doğan T. B: Ozan, Ahmet Sönmez, Selim, Dodoo (72.Dk Arseven), Emin (46.Dk Yusuf), Arda Eren (59.Dk Orgill), Ali Savaşan, Koral, Emre Soytürk, Farouk (72.Dk Hascan), Kenan (88.Dk Güvenç)
K.Kaymaklı: Salih Ökten, Halil, Gökhan, Billy (40.Dk Rifat) (65.Dk Yağış), Arda Kortay, Mehmet Kaygısız (46.Dk Emre Nazik), Alpay (87.Dk Tuğrul), Muhammed (87.Dk Derviş), Felix, Bahdır, Hasan Çakır
Goller: 21.Dk Kenan, 81.Dk Orgill (DTB)- 44.Dk Halil Turan (K.Kaymaklı)
 
Aksa Süper Ligin 13. Hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği, konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı maçın son bölümünde bulduğu gollşe mağlup etti.
Maça Doğan Türk Birliği etkili başlarken, 21. Dakikada Kenan takımını 1 – 0 öne geçirdi. Halil Turan 44’te skoru eşitleyince ilk devre 1 – 1 sona erdi.
İkinci devrede Küçük Kaymaklı uzun süre skoru korurken, Doğan Türk Birliği son bölümde baskısını artırdı.
Dk. 81’de Doğan T. Birliği’nden Orgill maçın skorunu belirleyen golü attı. 2 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 13 12 1 0 35 11 24 37
2. Mağusa Türk Gücü 13 12 0 1 57 10 47 36
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 13 11 0 2 37 15 22 33
4. Doğan Türk Birliği 13 7 3 3 29 14 15 24
5. Göçmenköy İYSK 13 7 3 3 26 17 9 24
6. Yenicami AK 13 6 1 6 27 29 -2 19
7. Miracle Karşıyaka ASK 13 4 5 4 24 25 -1 17
8. Çetinkaya TSK 13 5 2 6 22 23 -1 17
9. Lefke TSK 13 5 2 6 16 19 -3 17
10. Alsancak Yeşilova SK 13 5 1 7 19 22 -3 16
11. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 13 5 1 7 27 31 -4 16
12. Pera L. Gençler Birliği SK 13 4 1 8 21 36 -15 13
13. Mesarya SK 13 4 0 9 14 31 -17 12
14. Küçük Kaymaklı TSK 13 2 2 9 16 34 -18 8
15. Türk Ocağı Limasol 13 1 3 9 15 37 -22 6
16. Yeniboğaziçi DSK 13 1 1 11 18 49 -31 4
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