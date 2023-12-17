Doğan’a kaymaklı 3 puan

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İbrahim Katmer, Arif Malek
Doğan T. B: Ozan, Ahmet Sönmez, Selim, Dodoo (72.Dk Arseven), Emin (46.Dk Yusuf), Arda Eren (59.Dk Orgill), Ali Savaşan, Koral, Emre Soytürk, Farouk (72.Dk Hascan), Kenan (88.Dk Güvenç)
K.Kaymaklı: Salih Ökten, Halil, Gökhan, Billy (40.Dk Rifat) (65.Dk Yağış), Arda Kortay, Mehmet Kaygısız (46.Dk Emre Nazik), Alpay (87.Dk Tuğrul), Muhammed (87.Dk Derviş), Felix, Bahdır, Hasan Çakır
Goller: 21.Dk Kenan, 81.Dk Orgill (DTB)- 44.Dk Halil Turan (K.Kaymaklı)
Aksa Süper Ligin 13. Hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği, konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı maçın son bölümünde bulduğu gollşe mağlup etti.
Maça Doğan Türk Birliği etkili başlarken, 21. Dakikada Kenan takımını 1 – 0 öne geçirdi. Halil Turan 44’te skoru eşitleyince ilk devre 1 – 1 sona erdi.
İkinci devrede Küçük Kaymaklı uzun süre skoru korurken, Doğan Türk Birliği son bölümde baskısını artırdı.
Dk. 81’de Doğan T. Birliği’nden Orgill maçın skorunu belirleyen golü attı. 2 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|13
|12
|1
|0
|35
|11
|24
|37
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|13
|12
|0
|1
|57
|10
|47
|36
|3.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|13
|11
|0
|2
|37
|15
|22
|33
|4.
|Doğan Türk Birliği
|13
|7
|3
|3
|29
|14
|15
|24
|5.
|Göçmenköy İYSK
|13
|7
|3
|3
|26
|17
|9
|24
|6.
|Yenicami AK
|13
|6
|1
|6
|27
|29
|-2
|19
|7.
|Miracle Karşıyaka ASK
|13
|4
|5
|4
|24
|25
|-1
|17
|8.
|Çetinkaya TSK
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|-1
|17
|9.
|Lefke TSK
|13
|5
|2
|6
|16
|19
|-3
|17
|10.
|Alsancak Yeşilova SK
|13
|5
|1
|7
|19
|22
|-3
|16
|11.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|13
|5
|1
|7
|27
|31
|-4
|16
|12.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|13
|4
|1
|8
|21
|36
|-15
|13
|13.
|Mesarya SK
|13
|4
|0
|9
|14
|31
|-17
|12
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|13
|2
|2
|9
|16
|34
|-18
|8
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|13
|1
|3
|9
|15
|37
|-22
|6
|16.
|Yeniboğaziçi DSK
|13
|1
|1
|11
|18
|49
|-31
|4