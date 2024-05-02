Dumlupınar başladı, Çetinkaya bitirdi

Aksa Süper Ligin 2023—24 sezonun son haftasının açılış maçında konuk Dumlupınar ilk golü bulan taraf olurken, Çetinkaya iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3 – 2 kazanmasını bildi

Atatürk StadıBurak Mandıralı, Arif Malek, Abdulkadir KaradağKemal, Cemal, Ali Nazlıoğlu, Agit, Aşkın Kavaklı, Muammer(Dk.60 Erdi), Mustafa (Dk.54 Tufan), Ahmet Can, Recep, Yasin, Emmanuel ErnestTürkkan, Kadir Erol, Junior Adjessa, Olcay, Mahmut Aykut, Berk Büyükkal, Mert, Mehmet Altın, Cedric Kore, Tahsin Kaya, Berk Güçlücan (Dk.62 Turgut Kaçar), Doğukan Gören(Dk.77 Arda Gök)Dk.15 Muammer Tip, Dk.36 ve 54 Emmanuel Ernest (Çetinkaya) – Dk.7 Berk Güçlücan, Dk.32 Mert Güçlücan (T. H. Dumlupınar)Dk.90 Yasin Doğan (Çetinkaya)AKSA Süper Lig’de 30’uncu ve son hafta mücadelesi başladı. Haftanın açılış maçında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ligin iki rahat konumundaki ekibi Çetinkaya ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşılaştı.Mücadele 3-2’lik skorla Çetinkaya üstünlüğünde tamamlandı.Çetinkaya’ya galibiyeti getiren golleri 15’inci dakikada Muammer Tip, 36 ve 54’üncü dakikalarda Emmanuel Ernest kaydetti. Konuk Dumlupınar’ın golleri 7’nci dakikada Berk Güçlücan ve 32’nci dakikada Mert Güçlücan’dan geldi.Çetinkaya’da Yasin Doğan 90’ıncı dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Çetinkaya sezonu 49 puanla, Dumlupınar 56 puanla tamamlamış oldu.