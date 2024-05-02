Dumlupınar başladı, Çetinkaya bitirdi

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Burak Mandıralı, Arif Malek, Abdulkadir Karadağ
Çetinkaya: Kemal, Cemal, Ali Nazlıoğlu, Agit, Aşkın Kavaklı, Muammer(Dk.60 Erdi), Mustafa (Dk.54 Tufan), Ahmet Can, Recep, Yasin, Emmanuel Ernest
T. H. Dumlupınar: Türkkan, Kadir Erol, Junior Adjessa, Olcay, Mahmut Aykut, Berk Büyükkal, Mert, Mehmet Altın, Cedric Kore, Tahsin Kaya, Berk Güçlücan (Dk.62 Turgut Kaçar), Doğukan Gören(Dk.77 Arda Gök)
Goller: Dk.15 Muammer Tip, Dk.36 ve 54 Emmanuel Ernest (Çetinkaya) – Dk.7 Berk Güçlücan, Dk.32 Mert Güçlücan (T. H. Dumlupınar)
Kırmızı Kart: Dk.90 Yasin Doğan (Çetinkaya)
AKSA Süper Lig’de 30’uncu ve son hafta mücadelesi başladı. Haftanın açılış maçında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ligin iki rahat konumundaki ekibi Çetinkaya ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşılaştı.
Mücadele 3-2’lik skorla Çetinkaya üstünlüğünde tamamlandı.
Çetinkaya’ya galibiyeti getiren golleri 15’inci dakikada Muammer Tip, 36 ve 54’üncü dakikalarda Emmanuel Ernest kaydetti. Konuk Dumlupınar’ın golleri 7’nci dakikada Berk Güçlücan ve 32’nci dakikada Mert Güçlücan’dan geldi.
Çetinkaya’da Yasin Doğan 90’ıncı dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Çetinkaya sezonu 49 puanla, Dumlupınar 56 puanla tamamlamış oldu.
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