Cahitoğlu’ndan, Northernland Dipkarpaz Spor Kulübü’ne destek sözü

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ülkemizde bulunan tüm kulüplere verilen desteğin bu yıl yine devam ettiğini belirterek, Nortehrnland Dipkarpaz Spor Kulübü’ne ait tesisin eksikliklerinin giderileceğini vurguladı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Northernland Dipkarpaz Spor Kulübü Başkanı Kerem Sünmez ve yönetim kurulunu Başbakanlık’ta kabul etti.

Spora desteğimiz artarak devam edecek

Kabulde konuşan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ülkemizde bulunan tüm kulüplere verilen desteğin bu yıl yine devam ettiğini belirtti. Zaman zaman spor kulüpleri ile bir araya gelerek yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldığını ifade eden Hüseyin Cahitoğlu, Northernland Dipkarpaz Spor Kulübü’nün Spor Dairesi’ne yapmış olduğu talep doğrultusunda kulübe ait tesislerle ilgili olarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Bu vesileyle Başbakanlık Spor Dairesi olarak Nortehrnland Dipkarpaz Spor Kulübü’ne ait tesisin eksikliklerinin giderileceğini belirten Cahitoğlu, Norternland Dipkarpaz Spor Kulübü’ne birinci ligde başarı diledi.

Northernland Dipkarpaz Spor Kulübü Başkanı Kerem Sünmez ise bir konuşma yaparak, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na tesislerle ilgili olarak taleplerinin olduğunu, Cahitoğlu’nun ise bu talebi geri çevirmeyerek zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sünmez, bu konuda kendilerine hiç düşünmeden destek olan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na kulübü ve yöneticileri adına teşekkür etti.

