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Dumlupınar arazi tahsisinde mutlu sona ulaştı

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Dumlupınar arazi tahsisinde mutlu sona ulaştı
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Tremeşeli Holding Dumlupınar Kulübü uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü antrenman sahası için arazi tahsisi konusunda mutlu sona ulaştı. Dumlupınar Kulübü Başkanı Mehmet Evram yeni antrenman sahasını gençliğimize kazandırma adına hükümetler nezdinde yıllardır görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak sonuca ulaşmalarına katkıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Açıklama şu şekilde: "Yıllardır sürüncemede olup hiçbir hükümet döneminde çözülemeyen yeni antrenman sahamız için “arazi tahsisi konusunu” çözmeyi başaran,  özelde kulübümüze, genelde ise tüm ülke ve Gazimağusa gençliğine büyük bir hizmet sunmamıza vesile olan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sıra bizde, şimdi gençliğe ve geleceğe yatırım zamanı."
 
 
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